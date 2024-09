Conselho Regional de Administração realizará debate com candidatos à prefeitura de Porto Alegre

Mais um debate entre os candidatos à prefeitura de Porto Alegre poderá ser conferido na próxima segunda-feira (23), a partir das 19h30min. A realização é do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS) em parceria com a Escola de Gestão e Negócios da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Os candidatos Sebastião Melo (MDB), Maria do Rosário (PT) e Felipe Camozzato (Novo) se encontrarão no teatro da Universidade. O debate deverá ser focado em temáticas voltadas à gestão pública e terá a duração de 1h45min. Também poderá ser acompanhado pelo canal do CRA-RS no YouTube.