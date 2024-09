'Temos hoje cerca de 106 incêndios ativos que não têm combate', diz Marina Silva

A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, afirmou que há 690 incêndios no Brasil atualmente, dos quais aproximadamente 290 incêndios foram extintos. Ainda de acordo com a ministra, 179 incêndios foram controlados, 108 incêndios estão sob combate, e cerca de 106 incêndios estão ativos e sem combate. As declarações ocorreram em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (17), no Palácio do Planalto.

"Esses incêndios não têm combate, ou porque estão em área remota, ou porque os nossos equipamentos têm dificuldade de acesso", declarou.

Na ocasião, Marina ressaltou que o Brasil vive uma das piores secas do mundo e que apenas o Rio Grande do Sul e Santa Catarina não estão nessa situação.

Segundo Marina, mesmo com a proibição do uso do fogo em território nacional, há pessoas que "continuam ateando fogo". A ministra afirmou que o processo de monitoramento dos incêndios é "de grande complexidade" e que "o governo fez esforços necessários" pata executar ações preventivas às queimadas.