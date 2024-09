Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre nesta quinta

sabatinas realizadas pelo Simers Nesta quinta-feira (12), a campanha eleitoral segue em Porto Alegre. À tarde, os quatro candidatos à prefeitura de partidos com representação no Congresso Nacional participarão junto com seus vices de. Para além disso, eles e os demais concorrentes ao Executivo cumprirão agendas diversas na Capital. Confira o cronograma completo:

Fabiana Sanguiné (PSTU)

7h - Panfletagem na Escola Rio Branco

14h30min - Entrevista para estudantes

17h30min - Panfletagem na Escola Técnica Ernesto Dornelles

Felipe Camozzato (Novo)

9h45min - Entrevista à imprensa

10h - Participação em evento promovido por candidata a vereadora aliada

15h - Sabatina no Simers

16h30min - Gravação de materiais de campanha

19h - Happy hour na Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

19h30 - minEncontro organizado por candidata a vereadora aliada

Juliana Brizola (PDT)

10h30min - Reunião com as associações das forças de segurança do Estado

11h30min - Reunião com as associações das forças de segurança do município

14h - Entrevista à imprensa

16h30min - Sabatina no Simers

Luciano Schafer (UP)

Manhã - Agenda interna

14h - Panfletagem na Assis Brasil

Maria do Rosário (PT)

7h30min - Café da Manhã com a deputada federal Benedita da Silva e evangélicos

14h - Evento “Mulheres com Benedita da Silva” no hotel Plaza San Rafael

19h15min - Encontro com Benedita da Silva na Casa Verso

Sebastião Melo (MDB)

12h - Caminhada no comércio do Centro com candidato a vereador aliado

18h - Encontro com empresários da comunidade judaica

19h30min - Reunião interna

20h30min - Jantar político

Alguns candidatos não responderam ou não possuem agendas de campanha previstas para as datas. As agendas estão sujeitas a alterações.