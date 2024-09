Simers realiza sabatina com chapas que concorrem à prefeitura nesta quinta (12)

Quatro candidatos à prefeitura de Porto Alegre participarão junto com seus vices de sabatinas promovidas pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) nesta quinta-feira (12). As entrevistas serão conduzidas pelo presidente da instituição, Marcos Rovinski e pelo seu vice, Fernando Ubert. O objetivo do encontro será de apresentar aos médicos as propostas dos concorrentes ao Executivo para a área da saúde.

Foram convidadas para as sabatinas as chapas encabeçadas por Felipe Camozzato (Novo), Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB). Todas elas serão gravadas no período da tarde e deverão ser disponibilizadas conjuntamente após a finalização delas, em torno das 20h, no canal do Simers no Youtube. Cada entrevista terá 40 minutos, sendo 10min de perguntas e os demais 30min dedicados às respostas dos candidatos.