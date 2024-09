"Temos muito trabalho pela frente" diz nova ministra dos Direitos Humanos

A escolhida pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para o comando do Ministério dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, afirmou que há muito trabalho pela frente para ser feito na pasta diante dos grandes desafios que têm o Brasil na área. Ela, porém, disse seguir com esperança para assumir o novo cargo.

• LEIA MAIS: Lula escolhe Macaé Evaristo para substituir Silvio Almeida após demissão

"É com muita honra que aceitei, nesta segunda-feira, o convite do presidente Lula para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania", escreveu a nova ministra nesta segunda-feira (9) em publicação no Instagram. "Nosso país tem grandes desafios e esse é um chamado de muita responsabilidade. Temos muito trabalho pela frente e sigo esperançosa, com o compromisso de uma vida na luta direitos."

No período da tarde, Lula convidou a deputada estadual mineira para chefiar a pasta dos Direitos Humanos. A nomeação de Macaé para o comando do ministério será publicada ainda nesta segunda-feira em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), afirmou a Secretaria de Comunicação Social (Secom).

O Ministério dos Direitos Humanos está atualmente sob chefia interina de Esther Dweck, que acumula cargo também na liderança do Ministério da Gestão. Ela assumiu a função depois de Silvio Almeida ser demitido na última sexta-feira (6) após virem à tona acusações de assédio sexual.