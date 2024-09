Jair Bolsonaro cumprirá agendas no RS em quatro municípios

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem compromissos em quatro municípios gaúchos entre os dias 12 e 14 de setembro. Bolsonaro deve visitar os municípios de Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Passo Fundo para promover candidatos de seu partido às prefeituras e câmaras municipais nas eleições de 2024, marcadas para 6 de outubro.

cumprido agendas no final do mês de junho De acordo com o presidente do PL em Porto Alegre e deputado federal, Luciano Zucco, as passagens aéreas para a visita do ex-presidente já estão compradas e o roteiro de visitas aos municípios definido. Bolsonaro retorna ao Rio Grande do Sul após ter, quando visitou cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre e da Serra Gaúcha.

Em áudio enviado à reportagem, Zucco afirma que as agendas de Bolsonaro têm o objetivo fortalecer o Partido Liberal no Estado. Concorrem pelo PL para as prefeituras que serão visitadas pelo ex-presidente Marciano Perondi, em Pelotas; Roberta Leitão, em Santa Maria; Nivio Braz, em Santo Ângelo; e Marcio Patussi, em Passo Fundo.