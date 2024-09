Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre neste final de semana

Neste final de semana, os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre seguem suas campanhas na Capital. O sábado (07), marcado pelo feriado de Independência do Brasil será dedicado a atos políticos relacionados à temática e aos desfiles alusivos à data. Já o domingo (08) conta com agendas como a participação dos candidatos no tradicional brique da redenção, panfletagens e reuniões de alinhamento internas. Confira o cronograma completo:

Sábado (07/09)

César Pontes (PCO)

Manhã - Participação no Grito dos Excluídos

Fabiana Sanguiné (PSTU)

10h - Panfletagem e caminhada no bairro Sarandi

15h - Participação na Assembleia Popular do Dique: vilas Nova Brasília e Minuano

18h - Reunião interna

Felipe Camozzato (Novo)

14h - Ato no Parcão

Luciano Schafer (UP)

Manhã e tarde - Porta em porta no Sarandi

Maria do Rosário (PT)

9h - Participação no Grito dos Excluídos

9h45min - Palanque Oficial do Desfile Cívico-Militar

11h50min - Encontro com a idealizadora do projeto Favela Orgânica no Morro da Cruz

Tarde - Mutirões nos bairros Mário Quintana e Sarandi

Domingo (08)

César Pontes (PCO)

Manhã - Panfletagem na Redenção

Fabiana Sanguiné (PSTU)

10h - Brique da Redenção

Luciano Schafer (UP)

9h - Panfletagem na Feira do Humaitá

14h - Porta em porta e panfletagem no Humaitá

Maria do Rosário (PT)

10h - Mutirão no Loteamento Cavalhada

Tarde - Agendas com vereadores aliados

Noite - Participação em debate promovido pela imprensa

Alguns candidatos não responderam ou não possuem agendas de campanha previstas para as datas. As agendas estão sujeitas a alterações.