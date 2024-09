OAB/RS e CFOAB assinam petição ao STF questionando decisão que fixa multa para quem usar VPN para acessar a rede social X

Leonardo Lamachia, assinou a petição do Conselho Federal da OAB dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) questionando a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou, sem o devido processo legal, a aplicação deplataforma X, também conhecida como Twitter. O presidente da OAB/RS,, assinou a petição dodirigida ao(STF) questionando a decisão do ministroque determinou, sem o devido processo legal, a aplicação de multa de R$ 50 mil a todas as cidadãs e a todos os cidadãos do País que usarem VPN (Virtual Private Network) ou outros mecanismos para acessar a, também conhecida como Twitter.

Nesta sexta-feira (30), Moraes determinou a suspensão da rede social X no Brasil. A medida foi tomada após o fim do prazo de 24 horas dado pelo ministro a Elon Musk, dono da rede social, para indicar um representante legal no Brasil. O prazo terminou às 20h07min da quinta-feira (29). O ministro do STF também determinou a aplicação de multa diária de R$ 50 mil para pessoas físicas e jurídicas que utilizarem uma VPN, uma espécie de rede privada utilizada na internet para se conectar a servidores de outras localidades.