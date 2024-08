Lula exalta Poderes após acordo sobre emendas parlamentares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exaltou os Poderes Judiciário e Legislativo em evento nesta quarta-feira (21), um dia após reunião tensa no Supremo Tribunal Federal (STF) para tratar sobre o impasse das emendas parlamentares.

Em evento realizado no Planalto para assinatura de um pacto pela transformação ecológica, o presidente da República disse que a união dos Três Poderes em torno de uma proposta comum "é o testemunho da força e da maturidade da nossa democracia".

Participaram do evento autoridades dos Três Poderes, entre eles o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além de ministros do governo e do STF.