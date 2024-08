Pesquisa Methodus: Melo e Rosário têm empate técnico em Porto Alegre

Os principais antagonistas das eleições municipais deste ano em Porto Alegre apresentam empate técnico no novo levantamento do Instituto Methodus, divulgado nesta segunda-feira (19) e publicada pelo jornal Correio do Povo. Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) lideram as intenções de voto, com 29,6% e 26,8% respectivamente.

Em terceiro lugar, vem Juliana Brizola (PDT), com 14,1% e, em seguida, Felipe Camozzatto, com 5%. Os outros quatro candidatos que disputam a prefeitura têm até 1%: César Pontes (PCO) vem com 1%; Carlos Alan (PRTB), com 0,8%; Luciano Schafer (UP), com 0,5% e Fabiana Sanguiné (PSTU), com 0,4%. Brancos e Nulos representam 10,8%, e 11,1% dos entrevistados não sabem em quem votar.

O levantamento mediu também a rejeição dos candidatos entre a população: Maria do Rosário tem a maior taxa, com 42,8%; Melo vem em segundo lugar, com 37,8%; Juliana Brizola tem 13% e Camozzato tem 10,4%; os demais candidatos pontuam entre 7,9% e 9,4% de rejeição.

A pesquisa realizada pelo Instituto Methodus teve 800 entrevistas realizadas entre 14 e 16 de agosto e tem uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RS-01933/2024.