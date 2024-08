STF e TRT firmam acordo para uso de sistema de inteligência artificial

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, assinou nesta sexta-feira (16) um termo de cooperação com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) para o compartilhamento de um sistema de inteligência artificial que ajuda magistrados a agilizar a redação de decisões a partir da automatização de tarefas burocráticas e pesquisa de jurisprudência.



“O mundo inteiro vive a importância da expansão da inteligência artificial, e o Judiciário não pode ficar atrás neste processo, para melhorar a qualidade do serviço que presta”, disse Barroso após cerimônia de assinatura do termo.



Chamado Galileu, o sistema produz minutas de relatório de sentença trabalhista, utilizando-se de inteligência artificial. A ferramenta também faz para o usuário a pesquisa de decisões precedentes do STF, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos demais tribunais do país.



“Isso simplifica extremamente os trabalhos dos juízes e tribunais, e, portanto, nós estamos apoiando este projeto, inclusive visando a universalizá-lo por todo o País. Ele está em desenvolvimento aqui, e a expectativa é que até o final do ano possa estar em funcionamento, e acho que isso contribuirá de forma relevante para a Justiça do País”, afirmou o presidente do STF sobre o Galileu.



O termo de cooperação foi assinado por Luís Roberto Barroso junto ao presidente do TRT4, desembargador Ricardo Martins Costa. No acordo, o Tribunal se compromete a compartilhar com o STF o código-fonte do sistema e as demais evoluções que venham a ser desenvolvidas no Galileu. Já o Supremo deverá compartilhar com o TRT4 seus desenvolvimentos baseados no Galileu, bem como sistemas e estudos.