Governador Eduardo Leite anuncia mudanças no secretariado

O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (14) mudanças no seu secretariado. O titular da pasta de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, assumirá a Secretaria do Turismo. Em seu lugar, ficará o ex-deputado federal Vilson Covatti.

Covatti já esteve à frente da secretaria de Turismo, mas afastou-se do cargo para concorrer a uma vaga no Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJM-RS) em julho do ano passado. Com isso, Luiz Fernando Rodriguez, assumiu interinamente a pasta. Em sua conta na rede social X, Leite agradeceu o trabalho desempenhado por Rodriguez ao longo dos meses como secretário do Turismo em exercício.

Além disso, o governador ressaltou que "o processo de transição nas duas secretarias será feito com absoluta tranquilidade e sintonia entre os novos secretários, sem afetar os projetos em andamento".