Alexandre de Moraes reafirma legalidade dos atos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reafirmou nesta quarta (14) a legalidade da requisição de informações durante o período em que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele teria determinado a produção de informações para investigar aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, período em que foi presidente do TSE.

Durante a sessão desta quarta (14) do STF, Alexandre de Moraes disse que todos os procedimentos estavam relacionados à reiteração de atos ilícitos de investigados pela corte nos inquéritos sobre a atuação de milícias digitais e disseminação de fake news. "Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa ou a lisura de nenhum dos procedimentos", declarou.

O ministro também justificou que as requisições das informações dos perfis dos acusados nas redes sociais eram necessárias para preservar as provas. Moraes citou que as postagens incentivaram golpe de Estado, atos contra a democracia e ameaças contra a corte. "Não há nada a esconder. Todos eram investigados previamente, e a procuradoria (estava) acompanhando."