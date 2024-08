Yeda Crusius é inocentada de todas as acusações da Operação Rodin

A ex-governadora do Rio Grande do Sul Yeda Crusius foi inocentada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) nesta quarta-feira (7) de todas acusações no âmbito da Operação Rodin, após 15 anos de tramitação. O processo investigou supostos atos de corrupção e improbidade administrativa em contratos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS). Por unanimidade, o TRF-4 reconheceu que Yeda não cometeu fraude, corrupção ou teve enriquecimento ilícito no caso. O Tribunal também registrou que o Ministério Público Federal não reuniu provas ou indícios de atuação dolosa ou intencional da ex-governadora no caso. Yeda Crusius comemorou a decisão, à qual considerou “uma grande vitória”. “É o fim de uma provação que dura mais de uma década. Mas sempre acreditei na Justiça — e ela enfim chegou", celebrou a ex-governadora gaúcha.