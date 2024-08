Câmara dos Deputados completará um mês sem votações após prolongar recesso

No Congresso Nacional, apenas o Senado retomou suas atividades nesta semana. Enquanto isso, a Câmara dos Deputados optou pelo prolongamento do recesso parlamentar por duas semanas. Assim, no domingo (11), será completado um mês sem realizar votações.

A decisão foi tomada pelo presidente da casa, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), após pedidos de diversos parlamentares. O argumento destes é de que precisavam de mais tempo para realizar negociações partidárias nos municípios visando as eleições deste ano. Quanto mais próximo ao pleito, mais o plenário deve ficar esvaziado. Afinal, dos 513 deputados, 96 planejam concorrer em suas cidades.

A última sessão de votações na Câmara ocorreu no dia 11 de julho, quando foi apreciada a proposta de emenda à constituição (PEC) da anistia. Esse é o quarto autoperdão aprovado por partidos políticos para dívidas contraídas por eles.

A expectativa é que no seu retorno, previsto para a próxima semana, a Câmara foque na realização de sessões entre a terça e a quinta-feira. Na ocasião, deverá ser votado o segundo projeto de lei complementar da reforma tributária. A matéria é prioridade para o mês de agosto e regulamenta o funcionamento do comitê gestor do novo Imposto sobre Bens e Serviços (ISS).

Outras pautas que devem ser priorizadas por Lira durante o segundo semestre são voltadas ao turismo e à segurança pública. Ele articula a apresentação de uma PEC para endurecer as penas de facções criminosas e controlar fronteiras.