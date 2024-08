Bancada federal gaúcha afirma apoio a universidades comunitárias

Dez deputados federais gaúchos estiveram reunidos com reitores de instituições que formam o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung) nesta segunda-feira (5), na Unisinos, em Porto Alegre. No encontro, os parlamentares grantiram apoio no Congresso Nacional a agendas defendidas pelo Comung.

Entre as pautas que serão defendidas no parlamento federal, destaca-se a proposição - prevista em lei, mas que não saiu do papel - da participação de universidades comunitárias no orçamento da União para políticas públicas estudantis (bolsas de estudo), nos editais de órgãos governamentais de fomento e do Ministério da Educação. Os deputados se comprometeram a elaborar um manifesto para ser entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A vice-presidente do Comung e reitora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Bernadete Maria Dalmolin, defendeu o modelo comunitário e sua presença no Sul do Brasil. Na fala aos parlamentares, reforçou a necessidade de colocar em prática a legislação que contempla os pleitos das Comunitárias.

“A lei está muito bem elaborada, mas não se tornou realidade desde que foi aprovada. Buscamos diferentes governos, ministérios, secretarias sempre buscando formas de que a legislação fosse cumprida. Tenho certeza de que, com esse passo que estamos dando hoje, vamos ter muitos avanços”, projeta a reitora.

Estiveram presentes na reunião os deputados federais Alceu Moreira (MDB), Any Ortiz (Cidadania), Daiana Santos (PC do B), Dionísio Marcon (PT), Franciane Bayer (Republicanos), Luciano Azevedo (PSD), Márcio Biolchi (MDB), Pedro Westphalen (PP), Pompeo de Mattos (PDT) e Ronaldo Nogueira (Republicanos), além de representantes dos demais parlamentares e senadores gaúchos.