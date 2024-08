Sete candidatos concorrem à prefeitura de Porto Alegre

 Carlos Alan (PRTB) com o vice João Alberto Morsch (DC)

 Fabiana Sanguiné (PSTU) com o vice Regis Ethur (PSTU)

 Felipe Camozzato (Novo) com a vice Raqueli Baumbach (Novo), em chapa pura

 Juliana Brizola (PDT) com o vice Thiago Duarte (União), e apoio do PSDB

 Luciano Schafer (UP) com vice Amanda Benedett (UP), em chapa pura

 Maria do Rosário (PT) com a vice Tamyres Filgueira (PSOL), com apoio do PV, PCdoB, Rede Sustentabilidade, Avante e PSB

 Sebastião Melo (MDB) com a vice Betina Worm (PL), com apoio do PRD, PP, PSD, Podemos, Republicanos, Solidariedade e Cidadania (não-oficial)