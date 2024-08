PDT oficializa Juliana Brizola como candidata

Autoproclamando-se como a terceira via nas eleições para a prefeitura de Porto Alegre, a chapa encabeçada por Juliana Brizola (PDT) com o deputado estadual Thiago Duarte (União Brasil) reuniu apoiadores em convenção partidária realizada no Plenário Otávio Rocha da Câmara de Vereadores da Capital, na tarde de sábado, expressando expectativa pelo apoio do PSDB, que veio afinal no dia seguinte.

Ao declarar que a "cidade está em frangalhos, as pessoas estão morrendo nas filas à espera de uma cirurgia, a gente há poucos dias viu corrupção na educação", ela afirmou que a sua gestão não vai mais deixar nenhuma criança sem creche.

"Vamos ampliar as escolas de tempo integral, porque isso já é reconhecido que aumenta o índice de Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) das nossas crianças. Vamos também valorizar os nossos professores e acabar com a corrupção", destacou.

Em relação à saúde, o objetivo da chapa é ampliar o número de médicos de família. Na avaliação do candidato a vice, que é médico, a cidade "não pode mais continuar a ter doenças curáveis se tornando incuráveis pela demora de atendimento, não podemos mais ver pessoas ficando aleijadas porque não foram tratadas adequadamente no ponto certo".

No encontro, o partido também validou a nominata dos candidatos a vereador e deliberou sobre as ações do partido no período de campanha. Entre as pautas, falou-se sobre melhorias no transporte público, na segurança e infraestrutura.