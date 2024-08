Cidadania se reunirá na próxima sexta-feira (02) para definição sobre eleições municipais

Federado com o PSDB, o Cidadania deve entrar em consenso nesta sexta-feira (02) para definir seu posicionamento nas eleições municipais. De acordo com o presidente municipal da sigla, vereador Cassiá Carpes (Cidadania), a escolha deverá ser por um apoio à reeleição do prefeito Sebastião Melo (MDB). “É a vontade de todos os pré- candidatos”, afirma Carpes.

Durante a convenção partidária que confirmou a candidatura de Melo, tanto Cassiá quanto uma das principais políticas da sigla, a deputada federal Any Ortiz (Cidadania) deixaram claro o interesse em apoiá-lo. A expectativa para a reunião de sexta é de que o PSDB já tenha tido uma definição sobre a colocação ou não de uma candidatura à majoritária.

O PSDB tem apostado em trazer o ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan (2017-2020, PSDB) como cabeça de chapa. Após ter se reunido na última quarta-feira (31) com o presidente nacional da sigla, Marchezan deve bater o martelo e decidir se irá, de fato, concorrer ainda nesta quinta-feira (01) Como as legendas estão federadas, será necessário um consenso entre ambas, visto que na prática funcionam como um só partido.

A convenção partidária da federação está marcada para o penúltimo dia do prazo, no próximo domingo (04). Até lá, as siglas precisarão ter uma decisão final quanto às eleições.