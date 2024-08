Morre Danielle Todeschini, esposa de Artur Lemos, chefe da Casa Civil do RS

Faleceu nesta quinta-feira (1º) Danielle Todeschini, esposa do secretário-chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul, Artur Lemos. Ela foi diagnosticada com câncer em 2022, e morreu em decorrência da doença. Nas redes sociais, Artur Lemos lamentou o falecimento da companheira com quem completaria 20 anos de união em 2025. Juntos, eles tiveram dois filhos: David e Vallentina. “A dor da perda parece insuportável. Parece que uma parte de mim foi arrancada a força e sem nenhuma piedade. Como mencionei a amigos, o repto para compreender os motivos ficam para quem nesse plano espiritual fica, enquanto para quem parte eleva sua energia para continuar a evolução contínua. Mas, por mais compreensivos que possamos ser, há muita dor. Dani me proporcionou termos nossos filhos e uma família linda. Eles precisarão de mim, assim como também precisarei deles para somar as forças necessárias para continuar”, lastimou, em nota publicada no X, o chefe da Casa Civil do RS. O governador Eduardo Leite (PSDB) também usou as redes sociais para lamentar o falecimento de Danielle Todeschini: “Iniciamos o dia com profunda tristeza pela notícia do falecimento da Danielle, esposa do meu amigo e chefe da Casa Civil, Artur Lemos. Neste momento de profunda dor, rogo a Deus que o Artur e os pequenos David e Vallentina possam encontrar conforto nas lembranças dos momentos felizes que compartilharam com a Dani. A saudade será eterna, mas a querida Dani, o seu carinho e alegria, ficará conosco nos nossos corações’. Confira a publicação de Artur Lemos na íntegra: