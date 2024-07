Governo Leite anuncia novo secretário de Comunicação

O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou nesta sexta-feira (26) o novo titular da secretaria de Comunicação. O escolhido foi Caio Tomazeli, que atuou como coordenador da campanha de Leite à reeleição, ele será responsável por coordenar as equipes de jornalismo e publicidade do governo estadual. O nomeado substituirá Tânia Moreira, que foi titular da pasta por seis anos e deixou o cargo recentemente para focar em campanhas de candidatos nas eleições municipais deste ano.

No primeiro mandato do governo Leite, Tomazeli foi assessor especial do Gabinete do Governador e coordenador da campanha que levou à reeleição. No setor público, também já havia atuado como secretário de Assuntos Internacionais e presidente da Companhia Riograndense de Telecomunicações (CRT), antiga companhia de telefonia, no governo de Alceu Collares (PDT, 1986 - 1989). No ramo privado, atuou como professor de Marketing na Unisinos.

Tomazeli é graduado em Administração de Empresas pelas Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT), e em Economia pela Unisinos. Ele também possui pós-graduações em Marketing, pela ESPM, e Filosofia Política pela PUCRS.

De acordo com o novo secretário, sua atuação será focada em dar continuidade ao trabalho desempenhado por Tânia. Entretanto, ele destaca uma especial atenção ao Plano Rio Grande, lançado para recuperar o Estado após as enchentes que o atingiram em maio deste ano.

"Registro minha profunda gratidão a Tânia pela liderança da Comunicação ao longo de todo o primeiro mandato e nesses últimos dois anos. Tenho certeza que Caio dará continuidade ao trabalho exitoso, transparente e voltado a aproximar o governo dos cidadãos", afirmou o governador, segundo nota divulgada pelo Palácio Piratini.