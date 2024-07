Moraes inclui Carla Zambelli em inquérito sobre tentativa de golpe

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes atendeu um pedido da Polícia Federal (PF) e incluiu a deputada Carla Zambelli (PL-SP) no inquérito sobre suposta tentativa de golpe de Estado gestada no governo Jair Bolsonaro.

O novo braço da investigação vai se debruçar sobre possível intermediação, feita por Zambelli, de viagem de influenciadora à Espanha para conversar com o ex-chefe de inteligência de Hugo Chávez, o militar venezuelano Hugo Carvajal.

Em nota, a deputada disse ter recebido a informação "com surpresa", e informou que só vai se manifestar "após ter acesso aos autos".

Carvajal alegou, em outubro de 2021, que partidos de esquerda na América Latina e na Europa teriam recebido um suposto financiamento ilegal da Venezuela por 15 anos. Como mostrou o Estadão Verifica, o militar nunca apresentou provas das alegações e o caso foi arquivado.

O militar foi citado por Bolsonaro a reunião de 5 de julho de 2022, cuja gravação foi tornada pública na Operação Tempus Veritatis — ofensiva aberta em fevereiro para investigar a suposta tentativa de golpe. "Temos informações do general Carvajal lá da Venezuela preso na Espanha, já fez delação premiada dele lá. Por 10 anos abasteceu o dinheiro do narcotráfico, Lula da Silva, Cristina Kirchner, Evo Morales, essa turma toda que vocês conhecem", afirmou o ex-presidente na ocasião.

Após a reunião, a PF chegou a abrir um procedimento investigativo, pouco antes do primeiro turno das eleições, sobre o suposto período em que o dinheiro do narcotráfico "teria abastecido Lula". A informação veio à tona durante o depoimento do ex-ministro Anderson Torres para a operação.