Beto Albuquerque apresenta melhora e já consegue sentar em poltrona

Após ter sido submetido a uma cirurgia de emergência no coração no último sábado, o ex-deputado federal e atual vice-presidente nacional de Relações Interpartidárias do PSB, Beto Albuquerque, 61 anos, apresenta melhora. A informação foi divulgada por sua esposa, e jornalista, Daniela Miranda, na manhã desta quarta-feira (24).

“Quadro geral melhor. Está se alimentando mais e a pressão está controlada com o início das medicações via oral”, descreve Daniela, que tem dois filhos adolescentes com Beto.

A função renal, que era uma preocupação após o procedimento, segue boa, mas ainda sob avaliação do fluxo sanguíneo na artéria renal direita. “Já está sentado na poltrona”, celebra a jornalista.

Mantendo esta evolução, Beto Albuquerque poderá antecipar saída da CTI para o quarto, prevista para cinco dias. “Ele é um guerreiro mesmo”, conclui. Ele está internado no hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre.