Beto Albuquerque sente-se mal e precisa passar por cirurgia de emergência no coração

O ex-deputado federal e atual vice-presidente nacional de Relações Interpartidárias do PSB, Beto Albuquerque, 61 anos, teve de passar por uma cirurgia de emergência no último fim de semana. Sozinho em casa com o filho adolescente, ele sentiu uma dor no peito no sábado e precisou ser levado ao Hospital Mãe de Deus, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência no coração.

“Ele sofreu uma dissecção da aorta. Agora estamos aguardando a recuperação. A cirurgia foi dentro do esperado. As primeiras 48 horas são muito importantes, mas acordou ontem, já consciente”, informa a assessoria de imprensa do partido.

A dissecção ocorre quando duas paredes da aorta se descolam, passando sangue pelos vasos e gerando extravasamento para dentro da caixa torácica. No momento, Beto Albuquerque , passando sangue pelos vasos e gerando extravasamento para dentro da caixa torácica. No momento,está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Mãe de Deus.

Daniela Miranda, jornalista e esposa de Beto, fez uma homenagem ao marido em uma postagem nas redes sociais. “Minha pessoa preferida no mundo, meu grande amor, meu parceiro e meu amante. Vai ficar tudo bem. Estou e estarei sempre ao teu lado, te amando e te cuidando”, escreveu ela.

Daniela conta que Beto começou a passar mal no início da tarde. O filho Luca, de 13 anos, tentou chamar uma ambulância pelo 192, mas ninguém atendia o telefone. "Ele se antenou em ir na portaria do condomínio. O porteiro também tentou ligar e, quando atenderam, disseram que não tinha ambulância", lamenta a esposa. Ele teve de ser levado ao hospital de carro.

Daniela estava no Litoral Norte, onde fazia uma cerimônia de despedida ao pai, que faleceu em março. O político havia decidido ficar na Capital pois iria ao lançamento da candidatura de prefeito de um amigo em Esteio. Beto, aliás, se recuperava de uma cirurgia de prótese no quadril.

Sobre o procedimento no coração, que durou cerca de oito horas, Daniela afirma ter sido bastante delicado e feito de peito aberto. "Ainda inspira cuidados, mas hoje é um dia bem melhor. O início da melhora." Beto ficará na CTI, pelo menos, pelos próximos cinco dias.