Após adiamento, pacote de reforma administrativa deve ser votado na semana que vem

Depois de a votação dos projetos que preveem uma série de reformas no funcionalismo do Rio Grande do Sul ser adiada, a tendência é que outra sessão extraordinária para apreciar as propostas deve ser convocada pela Assembleia Legislativa na próxima semana, de acordo com o que está sendo debatido nos bastidores da casa. De autoria do Executivo, o pacote foi enviado pelo governo Eduardo Leite (PSDB) em regime de urgência na última quarta-feira (17).

mobilização de deputados resultou no adiamento da apreciação das matérias. Parlamentares alegaram haver pouco tempo para analisar propostas tão extensas – ao todo, são mais de 300 páginas -, e que elas causariam impacto de R$ 1,1 bilhão a R$ 1,5 bilhão ao cofre do Estado, conforme foi informado pelo governador na semana passada.

A convocação de nova sessão extraordinária na semana que vem é tratada como uma das prioridades do governo do Estado, pois uma demora na apreciação dos projetos pode resultar em descumprimentos da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do Executivo. Isso se deve pela perda de arrecadação na esfera estadual após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul entre abril e maio.

Para ser votado com a agilidade que o Executivo deseja, é necessário que a Assembleia convoque sessão extraordinária, em razão do recesso parlamentar - de 17 a 31 de julho.