Vice da chapa de Sebastião Melo será confirmado nesta quinta-feira

O candidato a vice na chapa do prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) para disputar o Paço Municipal será anunciado nesta quinta-feira (18) pelo Partido Liberal. Conforme o presidente do PL na Capital, deputado federal Luciano Zucco, a sigla trabalha com alguns nomes, e a definição deve ser feita ainda nesta quarta-feira (17). Entre os cotados, o parlamentar citou as vereadoras de Porto Alegre Comandante Nádia e Fernanda Barth e o empresário Cláudio Goldsztein.

A confirmação da composição da chapa de Sebastião Melo junto a um político do PL, partido do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ocorre após um período de articulações entre o chefe do Executivo da Capital e a sigla, tendo em vista o anúncio do atual vice Ricardo Gomes (PL) de que não concorreria à reeleição. A confirmação da composição da chapa de Sebastião Melo junto a um político do PL, partido do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ocorre após um período de articulações entre o chefe do Executivo da Capital e a sigla, tendo em vista ode que não concorreria à reeleição.