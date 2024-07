42º Congresso de Municípios da Famurs foca na reconstrução do RS

Com o tema “Reconstruir é acreditar de novo”, o 42º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, organizado tradicionalmente pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), começa amanhã com a programação em prol da retomada do Rio Grande. A realização do evento será realizado, na Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), em Porto Alegre, até quarta-feira.

O 42º Congresso terá painéis de debate não apenas sobre medida para fortalecimento dos municípios e reconstrução do Rio Grande do Sul, mas também estratégias de prevenção para novos eventos climáticos. Na programação, o encontro traz também representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Estado e da União, para discussão.



“Juntos, poderemos discutir e definir estratégias para a reconstrução da infraestrutura, o apoio às comunidades afetadas, o desenvolvimento sustentável e a retomada da economia gaúcha”, destaca o presidente da Famurs, Marcelo Arruda.