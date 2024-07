Thiago Duarte vai à Câmara Municipal articular candidatura à prefeitura de Porto Alegre

O pré-candidato à prefeitura de Porto Alegre e deputado estadual Thiago Duarte (União) esteve na Câmara Municipal da capital gaúcha nesta quarta-feira (10). Na ocasião, aproveitou para conversar com parlamentares de diferentes partidos em busca de viabilizar sua candidatura ao pleito.

Logo no início da sessão, Duarte reuniu-se a sós com o presidente estadual do Solidariedade, o vereador Cláudio Janta. Em seguida, dialogou com o presidente da Câmara, Mauro Pinheiro (PP), e com o presidente municipal do PSDB, vereador Moisés Barboza.

Ao sair do plenário, foi convidado a conversar também com o Republicanos. Em virtude disso, se dirigiu ao gabinete do vereador José Freitas, que é presidente municipal da sigla.

O pré-candidato possuía um diálogo prévio com a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT). A proposta era de um apoiar o outro quando saíssem as pesquisas eleitorais, que determinariam qual das candidaturas seria mantida. Segundo Duarte, essa aliança deve se manter. Ao Jornal do Comércio . A proposta era de um apoiar o outro quando saíssem as pesquisas eleitorais, que determinariam qual das candidaturas seria mantida., Brizola, por sua vez, afirmou que as conversas ainda estão em andamento.

Na última segunda-feira (08), Juliana fez o mesmo movimento na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. Alguns partidos chegaram a ser abordados por ambos os postulantes.