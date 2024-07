Lula sanciona lei com regras para serviços de cultura e turismo adiados pelas enchentes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta segunda-feira (8) uma lei que estabelece diversas medidas para a cultura e o turismo do Rio Grande do Sul. A legislação busca mitigar os impactos causados pelo desastre climático que o Estado enfrentou nestes setores, e prevê obrigações aos prestadores de serviços para com os consumidores e profissionais contratados.

O texto original foi aprovado pelo Senado em junho, e sancionado sem alterações. De acordo com a lei, nos casos de adiamento ou cancelamento de serviços culturais ou turísticos, os prestadores de serviços e empresários serão obrigados a assegurar a remarcação dos eventos, a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços e o reembolso dos valores, mediante solicitação do consumidor.



Vale ressaltar, no entanto, que o reembolso só deverá ser pago no caso de os prestadores dos serviços não oferecerem a remarcação dos eventos. O prazo para os consumidores solicitarem a compensação dos recursos é de 120 dias após o encerramento do decreto de calamidade pública no Rio Grande do Sul, que ficará em vigência até o fim de 2024. A lei também prevê que remarcação ou devolução do valor da compra não poderão conter novos custos, taxas ou multas aos clientes.

Além disso, a legislação garante que os artistas e profissionais contratados para os serviços e que foram impactados por adiamentos ou cancelamentos “não terão obrigação de reembolsar imediatamente os valores dos serviços ou cachês, desde que o evento seja remarcado”.

A Lei Nº 14.917 está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, e entra em vigor na data de sua publicação.