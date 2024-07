Número de óbitos devido às enchentes do RS sobe para 182

O balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul às 9h desta segunda-feira (8) trouxe um aumento no número de mortes devido às enchentes que atingiram o Estado no mês de maio. Agora são 182 óbitos.

São 31 desaparecidos, 806 feridos e em torno de 2,4 milhões de pessoas atingidas. Ainda de acordo com o último boletim da Defesa Civil um total de 478 municípios foram atingidos.

Alertas





Para aumentar o nível de prevenção, as pessoas podem se cadastrar para receberem os alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.



Também é possível se cadastrar via aplicativo Whatsapp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou clicando aqui. Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples "Oi". Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual.