Pimenta anuncia duplicação da BR 285 em Ijuí a ser concluída em três anos

A duplicação da BR 285 em Ijuí foi anunciada nesta segunda-feira (8) pelo ministro Ministro-Chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta (PT). A fim de expandir as rotas comerciais, o trecho de dez quilômetros que será duplicado conecta municípios da região noroeste do Estado. A realização do empreendimento avançou após um trabalho conjunto da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, que receberá do Governo Federal R$ 36 milhões iniciais em 2024. O aporte anunciado é de R$ 250 milhões até a sua conclusão, prevista para daqui três anos.

"Queremos, em quatro anos (de governo Lula), chegar em um investimento entre R$ 7 e 8 bilhões em obras para o Estado. Por isso que essa obra vai saindo do papel agora. Por muitos anos, este projeto ficou paralisado, tivemos a mobilização da bancada gaúcha”, afirmou Pimenta.

O ministro ainda acrescentou: “A Lei de Diretrizes Orçamentárias diz que obras em execução não podem ficar fora do orçamento e obras novas não podem ser incluídas enquanto as em execução não forem concluídas. Portanto, essa obra está em execução e tem prioridade para a realização e destinação de recursos da bancada gaúcha”.

O líder da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, Dionilso Marcon (PT), esteve no anúncio e exaltou a necessidade da duplicação da rodovia para a região: “Tem o acordo na bancada gaúcha de que obra iniciada sempre tem prioridade, e não será diferente nesta da BR 285", disse o deputado.

Também estavam presentes no ato de assinatura desta segunda os deputados federais Elvino Bohn Gass (PT/RS), Pompeu de Mattos (PDT/RS), e o deputado estadual Gerson Burmann (PDT), que estava representando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.