Quase 300 mil recorrem ao auxílio reconstrução no RS

O ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, informou que o governo federal já pagou para 274 mil famílias gaúchas o auxílio reconstrução, após as enchentes que assolaram o Estado entre abril e maio. "Esses recursos vão ajudar para que as pessoas possam recomeçar", disse Pimenta, durante discurso em cerimônia de entrega de máquinas agrícolas em Porto Alegre na sexta-feira.



As máquinas são provenientes de emendas parlamentares e liberadas pelo Ministério da Agricultura. No total, 34 municípios serão atendidos com os equipamentos.

