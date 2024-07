Municípios gaúchos recebem máquinas agrícolas do Mapa na Fiergs

Trinta e seis máquinas agrícolas adquiridas por meio de recursos oriundos da destinação de emendas parlamentares da bancada federal gaúcha foram entregues nesta sexta-feira (5) a 34 municípios do Rio Grande do Sul. Os equipamentos deverão ajudar a retomada econômica do Estado após a devastação causada pela catástrofe climática.

Com os R$ 8,7 milhões das emendas liberados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), foram disponibilizados 26 tratores, seis motoniveladoras, três escavadeiras hidráulicas, e uma retroescavadeira. Durante a cerimônia, realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou a agilidade no processo de repasse para auxiliar o agronegócio do Estado.

“Pela primeira vez, as emendas destinadas no mesmo ano já estão sendo executadas. São emendas de março deste ano. Eu mesmo, que sou senador por Mato Grosso, tenho emendas para o meu Estado destinadas em 2022 e ainda não foram pagas. Esses atrasos eram uma vergonha, mas agora estamos agilizando”.

Fávaro observou que a licitação para a compra de R$ 2 ,5 bilhões em equipamentos e máquinas pelo Mapa permitiu uma redução média nos preços dos produtos da ordem de 30%. E que essa gestão se transformará em mais máquinas para chegar a todos os Estados brasileiros.

Ao todo, 112 máquinas já foram repassadas aos municípios gaúchos e outros oito caminhões deverão chegar até agosto. Conforme o político, a União quer, com a bancada federal, com os parlamentares e com os prefeitos, agilizar os repasses.

Fávaro também ressaltou o compromisso do governo federal com o processo de reconstrução da agropecuária gaúcha. “O Rio Grande do Sul é o berço da agropecuária brasileira. Foi daqui que saíram homens e mulheres resilientes para colonizar o cerrado brasileiro. Para fazer com que aqueles solos inóspitos nos permitam produzir. Aquele solos que aparentemente só produzia calango viraram o celeiro da produção do mundo”.

O ministro lembrou a fala do presidente do Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers), Claudio Bier, que o antecedeu, destacando que 65% dos equipamentos que transformam os solos do País saem do Rio Grande do Sul. Destacou a participação das unidades da Embrapa localizadas no Estado no processo de inovação tecnológica e de “tropicalização” da produção dos alimentos brasileiros.

“E esse berço da produção de alimentos no Brasil para o mundo está aguardando a mão amiga do governo para a sua reconstrução. E é nosso compromisso e é nossa prioridade fazer isso virar uma realidade”.

O ministro ainda fez um apanhado das ações em apoio ao agronegócio e destacou medidas do Plano Safra, que classificou como “mais eficiente, mais abrangente, com mais cobertura e disponibilidade de recursos”. Ressaltou a criação de condições especiais do seguro rural para o Rio Grande do Sul, em função das novas características climáticas que vêm se consolidando, e a criação de um fundo garantidor de crédito para avalizar futuras operações de financiamento.

Antes, o ministro da Secretaria Extraordinária de Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, reforçou a importância da suspensão imediata de prazos dos débitos do crédito rural quando a catástrofe aconteceu. “Conversei hoje (5) com o ministro (da Fazenda) Fernando Haddad e nós vamos, antes do dia 15 de agosto, construir uma proposta ou uma ideia que permita que a nossa agricultura possa respirar, que essas dívidas possam ser alongadas, que os juros sejam repensados. Somando isso ao Plano Safra extraordinário, nós vamos ganhar um fôlego para olhar pro futuro numa outra perspectiva”, afirmou Pimenta.

Antes deles, o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kuhn, e o deputado federal Dionilso Marcon também se manifestaram e renovaram os pedidos de apoio financeiro ao Estado e de anistia das dívidas de pequenos produtores rurais. Após as manifestações, prefeitos e representantes dos municípios contemplados com as emendas e a compra das máquinas agrícolas participaram da entrega simbólica das chaves dos equipamentos.