TRE instala comitê de Combate à Fraude de Cotas de Gênero nesta segunda-feira

Um comitê para combate às fraudes nas cotas de gênero nas eleições será instalado na próxima segunda-feira (01) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS). A cerimônia será realizada às 17h no plenário da sede do órgão, com transmissão ao vivo pelo seu canal no YouTube.

Embora tenha afirmado que, no Estado, as ocorrências desse tipo de fraude são isoladas, o presidente do TRE, desembargador Voltaire de Lima Moraes, considera que a iniciativa segue sendo relevante. Principalmente, para fazer com que as candidatas gaúchas se insiram na política de maneira efetiva e não meramente formal, obedecendo ao percentual mínimo de 30%.

Inicialmente, a proposta é de que o comitê funcione como um observatório aos delitos do gênero cometidos nacionalmente, levantando a jurisprudência e a doutrina já existente. Além disso, a realização de reuniões com partidos políticos, candidatos e outros grupos sociais será feita, para conscientizar sobre a importância de combater as fraudes.