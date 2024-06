Melo elogia decisão do governo federal

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), elogiou nesta quarta-feira (26) a decisão do governo federal em adiar o prazo limite para o cadastramento de famílias no Auxílio Reconstrução. Inicialmente, as solicitações deveriam ter sido realizadas até a última terça-feira (25). Entretanto, como 166 municípios não cumpriram o prazo, ele foi alterado para 12 de julho.

"Correta a decisão do governo federal de prorrogar o prazo para novas famílias se cadastrarem no Auxílio Reconstrução até 12 de julho. A medida é fundamental para atender quem mais precisa e evitar filas à procura do benefício. Nosso apelo e o de muitos municípios foi atendido", publicou Melo em sua conta no X, antigo Twitter.

LEIA MAIS: Prefeituras têm prazo de cadastramento no Auxílio Reconstrução ampliado

Na Capital, foram encaminhados 111 mil cadastros dentro do prazo inicial do governo federal. No município, é possível realizar o cadastro familiar online, pelo Registro Unificado da prefeitura. Presencialmente, é possível ir até um dos locais de atendimento, abertos ao público das 9h às 17h: