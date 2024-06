Na Assembleia, Pimenta detalha investimentos federais para a reconstrução do RS

O ministro extraordinário para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta (PT), se reuniu com um grupo de deputados estaduais nesta quarta-feira (26) para detalhar os investimentos do governo federal para a recuperação do Estado. Com os líderes de cada uma das bancadas e o presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito (PP), Pimenta explicou o aporte de R$ 91,7 bilhões, também ressaltou a suspensão da dívida com a União e o transporte de 22,4 mil toneladas de doações às vítimas da enchente.

Os parlamentares, por sua vez, levaram preocupações quanto à queda da arrecadação dos municípios e do Estado, as condições das estradas vicinais e o assoreamento dos rios. Nesse aspecto, o ministro considerou que, com o anúncio do Plano Safra, que deve ser realizado no dia 3 de agosto, "há uma expectativa de que anúncios possam ser feitos para atender a pauta de reivindicações do estado que envolve o adiamento do pagamento de financiamentos e até mesmo a possibilidade de anistia".

Já em relação aos transportes, Pimenta comentou sobre a liberação da maioria das rodovias federais. Das 43 vias que estiveram bloqueadas devido à catástrofe climática, restam ainda duas: a BR-470 e a BR-116. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, por sua vez, aguarda a entrega de um relatório sobre as condições da pista, o que deve ser realizado até o dia 15 de julho pela proprietária da concessão do terminal, a empresa Fraport.

O ministro também alegou que o Ministério dos Transportes está trabalhando de forma acelerada na recuperação das três estações do Trensurb em Porto Alegre. Atualmente, apenas é possível dirigir-se até a estação Mathias Velho, em Canoas, com o modal interurbano. Uma reunião deve ser realizada na próxima semana com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para discutir a questão dos trens.

"Existe também os temas relativos à atividade econômica do estado que exigem resposta imediata, então toda semana temos avançado em alguma coisa e em um prazo de 30 dias teremos o que é mais emergencial e mais uns 60 dias depois para que todos os convênios e contratos com as prefeituras e com o estado estejam assinados", complementou o ministro quanto às solicitações de obras nos municípios, especialmente nas áreas de saúde e educação.

LEIA TAMBÉM: Prefeituras têm prazo de cadastramento no Auxílio Reconstrução ampliado

Na última terça-feira (25), durante audiência de conciliação convocada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília para tratar sobre a dívida pública, foram anunciadas novas medidas de apoio à reconstrução do Estado. Na ocasião, Pimenta prometeu a antecipação do ressarcimento do INSS referente ao ano de 2022 e do pagamento de precatórios. Os recursos somam cerca de R$ 5,68 bilhões e deveriam chegar ao Rio Grande do Sul apenas em 2025.