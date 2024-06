Audiência pública debate proposta de ampliar área urbana de Porto Alegre

Uma audiência pública será realizada na Câmara Municipal de Porto Alegre nesta quinta-feira (26), às 19h, para discutir a ampliação dos limites da área urbana na Zona Sul. A medida é necessária para permitir a construção de loteamento para fins residenciais em área localizada na Avenida Edgar Pires de Castro e na Rua Darcy Pereira Pozzi. O encontro será realizado online e a população poderá participar mediante inscrição no site da Câmara.

O projeto a ser discutido é de autoria do vereador Mauro Pinheiro e argumenta que a liberação do empreendimento permitiria “à população de menor poder aquisitivo, atualmente à margem do mercado imobiliário formal, a possibilidade de adquirir seu terreno e construir sua casa própria”. O loteamento seria composto de 750 lotes com área de 150m² cada.

“Importante ressaltar que o empreendimento ainda irá gerar a doação ao Município de, aproximadamente, 28.000m² de área destinada a equipamentos comunitários na forma de praça, escola, posto de saúde e creche, para uso não somente dos moradores do loteamento, mas suprindo as deficiências atuais da região nesse setor”, acrescenta Pinheiro em sua justificativa.