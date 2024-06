Pré-candidata, Rosário apresenta plano de ação para Porto Alegre

As pré-candidatas a prefeita e vice-prefeita de Porto Alegre, a partir da Unidade por POA, Maria do Rosário (PT) e Tamyres Filgueira (PSOL) apresentaram na manhã do sábado (22), as diretrizes do Plano de Ação Participativo – POAÇÃO, além do slogam "O povo participa o povo decide".





A pré-candidata a vice-prefeita, Tamyres iniciou as falas ressaltando que a 'Unidade por POA' tem como objetivo fazer com que o povo novamente volte a ser protagonista da cidade, o centro das políticas da Porto Alegre que se quer. "Eu e Maria, nós estamos prontas para encarar este grande desafio porque temos a certeza de que não estamos sozinhas, nós mulheres não andamos sozinhas, e vamos retomar essa Porto Alegre de verdade. Dias mulheres virão", disse.





Dando sequência, a pré-candidata a prefeita, Maria do Rosário (PT), afirmou que a transformação da cidade depende de todos, fazendo uma convocação as lideranças, representantes de entidades, pré-candidatos e militância presentes. "Este programa é da cidade, de uma unidade que transcende os nossos partidos, de transformação de Porto Alegre para que ela seja parecida com o que ela é de verdade e não parecida com elites que abandonaram a cidade, as elites políticas desta cidade são o próprio povo".





Após a fala das pré-candidatas da chapa majoritária, foram apresentados o slogan e os 10 principais pontos da Carta Compromisso com Porto Alegre, e um calendário de plenárias. O Programa de Governo apresentado irá se basear em três pilares que são o projeto de futuro, proteção das pessoas e o povo, o que definiu o slogan 'O povo participa, o povo decide'.





Fé, união e reconstrução







Entre as lideranças presentes, estava o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati (PV), que ressaltou que o processo eleitoral que se aproxima diz muito mais sobre a vida e o cuidado com as pessoas. "Teremos que discutir profundamente formas de revitalizar os serviços públicos e voltarmos a ter uma democracia participativa. O que está em jogo hoje é um modelo de Estado, o fortalecimento e a defesa da democracia, por isso não tenho dúvidas de que estarmos preparados para as eleições municipais significa fortalecermos um campo que luta pela liberdade democrática. Porto Alegre não é uma cidade ilhada, sempre foi uma cidade referência, e deve continuar sendo referência de luta por uma cidade inclusiva, democrática que preza por valores básicos de inclusão e que acima de tudo respeite às diferenças e construa a solidariedade que todos nós exigimos, e o PV está aqui para se somar a este processo de pensar a cidade e pensar o país", disse.





Abigail Pereira, vereadora de Porto Alegre, destacou que é preciso que todos estejam preparados para enfrentar o momento em que vivemos. "É triste ver um povo tão machucado ser humilhado. Hoje os resíduos que estão nas ruas é o que as famílias construíram durante uma vida inteira. O nosso povo passou a enxergar que de fato não dá, e que fora Melo está posto como nunca. Chegou a hora de Porto Alegre ser governada pelo povo na mão das mulheres, porque uma cidade quando é boa para as mulheres é boa para todas as pessoas".





Já Laura Sito, deputada estadual e presidente do PT de Porto Alegre, afirmou que a reunião foi um realinhamento depois de tudo o que se viveu e ainda se está vivendo em Porto Alegre. "O acerto da unidade que estamos construindo fala muito do que queremos sobre desenvolvimento não para os próximos 4 anos, mas para a próxima década, e neste sentido que nós apresentamos aqui um plano de saúde e fala sobre o que queremos construir para o futuro da nossa gente. Nossos desafios são gigantes, mas nosso compromisso é maior ainda. "





Roberto Robaina, vereador de Porto Alegre e presidente do PSOL no município, lembrou da CPI da Educação, que ocasionou a prisão de uma secretária, e do "total desmonte e roubo sofrido pelo DMAE" ainda antes da enchente. "Construir a unidade foi um ato acertado, e ela é sólida na construção de políticas que vão mudar Porto Alegre, o governo, e para fazer uma administração radicalmente democrática. "





Estavam presentes ainda as deputadas estaduais Bruna Rodrigues (PCdoB), Luciana Genro (PSOL), a presidente do PCdoB em Porto Alegre, Silvana Conti; o deputado estadual, Matheus Gomes; o vereador Engenheiro Comassetto (PT), entre outros pré-candidatos, lideranças sociais e partidárias.





A coligação é formada pelas federações PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede.