Paulo Pimenta é interrompido em sessão da CCJ e discute com deputado bolsonarista

Em reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados o ministro extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta (PT) foi interrompido por um dos parlamentares enquanto falava sobre as fake news que envolvem as enchentes no Estado. Em resposta, pediu que a presidente da Comissão, Caroline de Toni (PL-SC) silenciasse o deputado: "Não tem um artigo que proíbe ser aparteado? Pode mandar o parlamentar ficar quieto, presidente?".

Em outro momento, o deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP), alinhado ao bolsonarista e responsável por solicitar a audiência com Pimenta, levantou o dedo contra o ministro e o acusou de fake news. Ele já alegava, desde o pedido de audiência, que o petista teria cometido abuso de poder e perseguição aos opositores ao abrir investigação contra os perfis que criticaram o governo pela forma de lidar com a calamidade no Sul. A investigação dizia respeito à veiculação de informações falsas acerca das ações governamentais diante da tragédia.