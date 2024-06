Vereador de Porto Alegre assume cargo no Ministério da Reconstrução do RS

O vereador de Porto Alegre Engenheiro Comassetto (PT) foi nomeado para assumir a Diretoria de Habitação do Ministério Extraordinário para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, comandado por Paulo Pimenta. Na Câmara Municipal da capital gaúcha, a vaga do parlamentar, que já havia decidido por não disputar a reeleição, será preenchida pelo suplente Everton Moraes Gimenis (PT).

Embora seja engenheiro agrônomo de formação, Comassetto possui experiência na área de construção civil, coordenando a Espaço Ambiental, que articula construção de programas habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Como vereador, completa em 2024 duas décadas de atuação.

“Esse convite é um desafio muito grande. Ninguém faz nada sozinho. E aqui tem o Governo Federal, pelo Ministério das Cidades, tem a Caixa Econômica Federal, que é condutora da gestão dos projetos e dos recursos. Então temos que trabalhar em conjunto, com eles, com o governo do Estado e com as prefeituras para a efetivação dessa política”, pontua Comassetto.

De acordo com o parlamentar, as suas principais funções junto ao Ministério serão no sentido de auxiliar a atender as demandas da pasta e auxiliar na política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele enxerga o cargo como “uma oportunidade de desenvolver bons projetos habitacionais”.