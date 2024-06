CPI da CEEE Equatorial tem data de retorno definida

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a atuação do Grupo Equatorial à frente da CEEE em Porto Alegre retornará na próxima semana. As sessões haviam sido descontinuadas devido à inundação do prédio da Câmara Municipal da capital gaúcha pelas águas do lago Guaíba. Agora, com o restabelecimento da energia elétrica do prédio e a volta dos encontros presenciais do parlamento, a investigação terá seu próximo encontro presencial no dia 13 de junho, às 9h30min.

semana em que foi suspensa como consequência da enchente em Porto Alegre Na, a CPI pretendia ouvir os depoimentos de representantes da MetSul Metereologia, da terceirizada Setup que prestou serviços à CEEE Equatorial e do ex-presidente da CEEE estatal Gerson Carrion. A presidente da comissão, Cláudia Araújo (PSD) e a relatora, Comandante Nádia (PL), pretendiam também viajar a Brasília no dia 8 de maio para colher o depoimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que não pôde comparecer na Câmara ao ser convocada. Cláudia afirma pretender retomar essa agenda, apesar da interdição do Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre.

Agora, o cronograma precisou ser redefinido. Com isso, estão previstos cinco encontros até a conclusão da investigação: