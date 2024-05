Com gerador, Câmara Municipal de Porto Alegre retoma sessões presenciais

A Câmara Municipal de Porto Alegre retomou as sessões plenárias presenciais nesta segunda-feira (27). A decisão partiu do presidente da Casa, vereador Mauro Pinheiro (PP), e foi comunicada aos parlamentares nesta manhã. Para o funcionamento do Parlamento, foi necessária a instalação de um gerador de energia.

Apesar da limpeza, alguns locais do Legislativo Municipal ainda deixam rastros da inundação. Na escada central, que liga o térreo ao Plenário Otávio Rocha, onde são realizadas as sessões, ainda é possível observar lama no chão, assim como nos arredores do prédio.

Na Galeria dos Presidentes, que cobre a parede lateral do acesso ao Plenário com fotos de cada um dos comandantes da Casa, a sequência está incompleta. Dois quadros foram retirados e se encontram em uma mesa próxima. Um deles, do ex-prefeito José Fortunati (PDT, 2010-2016), que presidiu o Legislativo no ano de 2002, encontra-se com o vidro e parte da moldura quebrados.

Pelo menos um dos gabinetes parlamentares foi afetado. De acordo com o vereador Tiago Albrecht (Novo), ao retornar ao seu local de trabalho, no segundo andar, foi identificada uma grande rachadura no chão. Em virtude disso, o político pedirá uma avaliação ao engenheiro da Câmara para verificar possíveis danos estruturais.

De acordo com a Diretoria Legislativa, toda a estrutura elétrica do primeiro andar foi afetada, impossibilitando o restabelecimento da luz em todos os andares, mesmo com o gerador. Além disso, foram perdidos móveis e parte do arquivo do Legislativo. Ainda não há prazo para recuperar essas estruturas.