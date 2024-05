Câmara de Porto Alegre quer ouvir prefeitura, Estado e União sobre socorro a vítimas da enchente

A Câmara Municipal de Porto Alegre definiu na sessão desta segunda-feira (20), na volta dos trabalhos legislativos, de forma remota, que enviará convites para que representantes da prefeitura, governo do Estado e da União participem das próximas sessões plenárias.

O objetivo é que apresentem informações sobre o trabalho que cada esfera de Poder está realizando no atendimento às vitimas da enchente e no planejamento da reconstrução das áreas da cidade atingidas pela cheia do Guaíba. A intenção é ouvir na próxima quarta-feira (22) um representante da Prefeitura, no próximo dia 27 um membro do governo estadual e, por fim, no dia 29, um representante do governo federal.

O presidente da Câmara, vereador Mauro Pinheiro (PP), informou que também enviará ao governo federal uma solicitação de que a União repasse recursos a empregados de empresas atingidas pela enchente, que tiveram de suspender suas atividades por causa da inundação. Conforme ele, seria um auxílio nos mesmos moldes daquele oferecido pela União durante a pandemia. "Hoje, pequenas e médias empresas da cidade estão embaixo da água e não têm como pagar os salários de seus colaboradores."