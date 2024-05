Porto Alegre pede suspensão de dívidas para reconstrução pós-enchente

A Prefeitura de Porto Alegre solicitou às instituições financeiras com as quais mantêm operações de crédito a suspensão dos pagamentos das dívidas, prorrogação do prazo total de amortização dos contratos firmados por dois anos, além da transferência desses pagamentos para os últimos anos de contrato. Se aceita, a medida pode resultar em uma economia de aproximadamente R$ 550 milhões, segundo estimativa da Secretaria Municipal da Fazenda (SMS). As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

O pedido de prorrogação foi feito na quinta-feira (16). Os recursos vão ajudar na reconstrução da Capital, que teve vários bairros inundados pela cheia histórica do Guaíba e milhares de desalojados.