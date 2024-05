O nível do Guaíba recuou ao longo do domingo (19), mas voltou a subir durante a madrugada e início da manhã desta segunda-feira (20). Às 23h de domingo, segundo a medição feita pela Secretaria do Meio Ambiente do RS, a água estava em 4,25 metros. A partir das 7h desta segunda-feira, a água se manteve em 4,32m, permanecendo neste nível até 9h.