Comporta 3 do Muro Mauá é aberta pelo Dmae para escoamento de água

Foi realizada na tarde desta sexta-feira (17), a abertura da comporta 3 do Muro Mauá pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae). A medida para a estrutura, na rua Padre Tomé, no Centro Histórico, foi tomada, após técnicos do Departamento verificarem a redução de 40 centímetros no volume da água do Guaíba, em comparação com o acumulado no Centro Histórico.

Segundo atualizações do órgão, por meio de suas redes sociais, a operação de abertura, com o auxílio de barcos, iniciou por volta das 15h30min desta sexta-feira, enquanto a retirada completa aconteceu às 16h15min. O processo, definido como de complexidade pelo órgão, está tendo auxílio da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo e de uma embarcação rebocadora, disponibilizada pela Capitania dos Portos.

De acordo com comunicado do órgão, com a abertura da comporta do Sistema de Proteção Contra Enchentes da cidade, será possível um escoamento facilitado da água acumulada na região para o Guaíba. Além disso, também possibilitará acesso às casas de bombas 17, na avenida Siqueira Campos esquina com rua Bento Martins e 18, na avenida Mauá, esquina com Carlos Chagas. Segundo o Dmae, ainda não há previsão para retomar a operação dessas casas de bombas.

Além desta, também está sendo realizado uma operação na Estação de Bombeamento de Água Pluvial Moinhos, segundo as atualizações do órgão. Consistirá em movimentar um motor de 4 toneladas até o local. No momento, o órgão aguarda a vistoria do Exército para confirmação da possibilidade de realizar o translado com o maquinário disponível.

Nesta manhã, o Guaíba estava em 4,72 metros. O nível continua apresentando paulatina diminuição. Em última medição apresentada, às 15h15min, o nível era de 4,64m. A cota de inundação é de 3 metros.

Veja, abaixo, vídeo da retirada da comporta na íntegra: