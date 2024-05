DMLU já retirou 509 toneladas de resíduos da enchente em Porto Alegre

Desde a semana passada, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) vem realizando limpezas nas áreas de Porto Alegre nas quais a água já baixou. Até o momento, 509 toneladas de resíduos foram removidos das ruas. São cerca de 3,5 mil funcionários mobilizados nas atividades.

• LEIA TAMBÉM: Resgates das enchentes em Porto Alegre completam 14 dias

Até o momento, 119 toneladas de lodo, móveis estragados e entulhos diversos foram retiradas dos bairros Menino Deus e Cidade Baixa. Os serviços são realizados por 70 garis das seções Centro e Leste do DMLU e devem se estender por mais dias.

Na manhã desta sexta-feira (17), alguns garis eram vistos trabalhando em frente ao Ginásio Municipal Osmar Fortes Barcellos, mais conhecido como Tesourinha, na Avenida Érico Veríssimo, no bairro Menino Deus.

a situação já se encontra estabilizada. Com o Na Avenida Padre Cacique,. Com o trânsito fluindo normalmente desde a quarta-feira (15) , o que resta a ser feito são apenas limpezas pontuais, tem em vista que o DMLU já passou pela região.

Na terça-feira (14), o departamento retirou 25 toneladas de lodo e terra no serviço de raspagem realizado nos dois sentidos da avenida. Em frente ao Estádio Beira-Rio era possível observar alguns funcionários realizando limpezas no pátio do clube.

A equipe informa que os trabalhos de limpeza e desinfecção do Complexo Beira-Rio começaram nesta quinta-feira (16) e vão se estender ao longo dos próximos 30 dias, enquanto a reconstrução geral será concluída em 120 dias. O estádio, que hoje se encontra sem água e luz, só terá condições plenas de funcionamento no final do mês de setembro.