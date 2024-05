Fala de Eduardo Leite sobre alerta de enchentes repercute mal entre deputados gaúchos

A oposição à gestão Eduardo Leite (PSDB) reagiu a uma fala do governador sobre estudos terem alertado sobre possíveis enchentes e o governo abordar outras agendas. Deputados se manifestaram em redes sociais repudiando as declarações do tucano.



Em recente entrevista publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, Leite foi questionado se o governo do Estado teria se preparado mal para lidar com as enchentes, após estudos apontarem a possibilidade de aumento significativo de chuvas no RS.

"Bom, você tem esses estudos, eles de alguma forma alertam, mas o governo também vive outras pautas e agendas. A gente entra aqui no governo e o Estado estava sem conseguir pagar salário, sem conseguir pagar hospitais, sem conseguir pagar os municípios", respondeu Leite à Folha.



A declaração não foi bem recebida por deputados da Assembleia Legislativa, que se pronunciaram em redes sociais. Para Matheus Gomes (PSOL), a entrevista significa "um atestado de incompetência". "Investir em prevenção era muito mais barato que lidar com os prejuízos bilionários dos desastres. Cobremos a responsabilidade de Eduardo Leite: ele sabia que a tragédia era possível e não fez nada pra evitar”, tweetou Gomes no X.

Também parlamentar pelo PSOL, Luciana Genro definiu Leite como negacionista climático. “O negacionismo climático tem consequências. Mesmo alertado após as enchentes do ano passado, Eduardo Leite ignorou os avisos e o resultado é , até agora, mais de 150 mortos, dezenas de desaparecidos e milhares de desalojados.



Também oposição a Leite, mas à direita, o deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) afirmo que “é preciso investigar por que o governo não atendeu alerta de cheias”. Para ele, o Parlamento deveria promover uma “profunda investigação sobre a real situação fiscal e administrativa do RS”, quando os trabalhos voltarem à normalidade no Legislativo.



“Os gaúchos precisam saber a verdade, porque quando o governador é confrontado com suas falhas e erros, ele alega dificuldade com o equilíbrio fiscal. Mas, quando convém, para justificar gastos supérfluos como os 80 milhões para publicidade institucional, a narrativa é outra”, disse o parlamentar do PL.



Líder da base do governo e um dos principais aliados de Leite na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes defendeu o governador e disse que o chefe do Executivo alertou a população sobre a possibilidade de enchentes.



“O governador teve uma manifestação de cuidado com situações de mudança climática. Os alertas do governo foram claros. O governador falava que ia ter chuva e que era para todo mundo ter cuidado, alertou da possibilidade de ter novas enchentes como a do ano passado. Ele tinha informações para alertar que possíveis inundações poderiam voltar a acontecer e ele falou. Ele enfatizou para todo mundo ouvir, falou com prefeitos de todas regiões com sinal de alerta, os prefeitos alertaram suas respectivas populações, a defesa civil falou inclusive necessidade de evacuações”, declarou o deputado.



Sobre manifestações de colegas parlamentares, salientou que foram falas pontuais e disse que todos são livres para fazerem interpretações da entrevista.