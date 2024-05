Assembleia Legislativa aprova estado de calamidade no RS

Em sessão plenária deliberativa extraordinária da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS), os deputados aprovaram, por unanimidade, na tarde desta terça-feira (14), o estado de calamidade pública no território gaúcho. A medida surge num momento de crise climática no Rio Grande do Sul, em que enchentes deixam mortos e milhares de desabrigados.

Na prática, o estado de calamidade pública permite que o executivo tenha poderes que, normalmente, não teria. Além disso, o governador passa a dividir responsabilidades com o governo federal.

Além desta matéria, mais duas foram aprovadas nesta terça-feira: uma (Projeto de Resolução 1/2024) que altera a Resolução nº 2,288, de 18 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o regimento interno da Assembleia, permitindo que sessões ordinárias e extraordinárias deliberativas possam acontecer de forma virtual ou híbrida.

O terceiro texto aprovado por unanimidade na sessão é o Projeto de Lei Complementar 120/2024, que autoriza o governador Eduardo Leite (PSDB), em caso de calamidade pública, suspender, interromper ou prorrogar prazos em curso para validade de concursos e convênios ou postergar seu início. A medida é válida até até 8 de junho.