Com chegada do frio, abrigos precisam de cobertores

Com a queda de temperatura no Rio Grande do Sul - Porto Alegre amanheceu com 10°C nesta terça-feira (14) -, as necessidades nos abrigos dos atingidos pelas enchentes têm mudado. Agora, entre os artigos mais necessários, estão cobertores. As demais demandas continuam iminentes.

No colégio Santa Doroteia, que atualmente abriga aproximadamente 190 pessoas, há necessidade de roupas de inverno, como casacos quentes para adultos, mantas de pescoço, luvas de frio e toucas. Especificamente, o local precisa de tênis (tamanhos 43, 44, 45), roupa plus size feminina (a partir do g3) e masculina (58, 60+), capa de chuva resistente, calça moletom (gg, g). Também precisa de itens de alimentação, como feijão, macarrão, farinha de trigo, azeite, frutas, café solúvel, sal e farinha de polenta, além de sacos de lixo fortes (100l e 200l), malas de viagem, capa de chuva resistente.

No Centro Logístico da Defesa Civil Estadual, além dos cobertores, são recebidos colchões (novos ou em bom estado), roupa de cama, roupa de banho, água potável, ração animal, cestas básicas fechadas, fraldas infantis e geriátricas.

Para cesta básica, são solicitados arroz, feijão, macarrão, açúcar, farinha de trigo, café, sal, óleo, biscoito, achocolatado, leite em pó e enlatados (atum, sardinha, legumes). Os itens de limpeza pedidos são: luvas, botas de borracha, baldes, panos, vassouras (com cabo), rodos (com cabo), escova de limpeza. Se possível, a administração solicita que sejam feitos kits de limpeza: um litro (pelo menos) de água sanitária, um litro de desinfetante, um quilo de sabão em pó, 500 ml de detergente líquido, esponjas e panos de limpeza.

Para os kits de higiene pessoal: escovas de dente, creme dental, sabonete, desodorante, shampoo, pacote de absorventes femininos, aparelho de barbear e rolos de papel higiênico. Não estão sendo recebidas roupas, calçados, móveis e utensílios domésticos.

Sensibilizada pela situação das dezenas de milhares de pessoas que estão em alojamentos desde o início das enchentes no Estado, a população gaúcha está empenhada em ajudá-las. As doações, que chegam em grande quantidade, são recebidas por diversos pontos do Estado e distribuídas pelos abrigos.

site Na busca de centralizar as informações, o governo do RS criou a plataforma SOS Rio Grande do Sul , como endereços e as principais necessidades dos mais de 400 abrigos cadastrados na iniciativa. Interessados em se cadastrar como voluntário no sistema, podem acessar oe preencher o formulário.

Confira alguns pontos de coleta e as demandas mais urgentes no momento para Porto Alegre e Região Metropolitana:

Ministério Público: av. Santana, 440 (9h às 18h)

OAB/RS recebe na Escola de Direito da UFGRS: rua Sarmento Leite, 103

Palácio da Polícia: av. João Pessoa, 2.050 (8h30 às 18h)

Cidade da Polícia: av. Bento Gonçalves, 8.855, prédio 2 (8h30 às 18h)

Assembleia Legislativa: Praça Marecha Deodoro (de segunda a sexta, das 9h às 17h)

Centro Logístico da Defesa Civil Estadual: av. Joaquim Porto Villanova, 101

Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete): rua Gonçalves Dias, 700 (das 9h às 18h).

Clube Farrapos: rua Prof. Cristiano Fischer, 1.331 (9h às 18h).

Ginásio do Demhab: rua Conde D’Eu, 66 (24 horas)

Estádio Olímpico: Largo Patrono Fernando Kroeff, 1 (9h às 18h)

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers): rua Bernardino Pires, 415 (9h às 19h)

Grêmio Náutico União: rua Quintino Bocaiúva, 500

Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs): av. Ipiranga, 5.311 (9h às 18h)

Ministério Público do Rio Grande do Sul: rua Santana, 440 (9h às 18h)

Depósito da Defesa Civil Municipal: rua La Plata, 693 (9h às 18h)

Shopping Total: av. Cristóvão Colombo, 545 (10h às 22h)

Centro de Tradições Gaúchas (CTG) 35: av. Ipiranga, 5.300 (9h às 18h)

Shopping Iguatemi: av. João Wallig, 1.800 (11h às 20h)

Shopping João Pessoa: av. João Pessoa, 1.831 (10h às 21h)

Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS): av. Sen. Tarso Dutra, 170 (9h às 18h)

Colégio Santa Doroteia: rua Mali, 405 das 9h às 18h)